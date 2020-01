Vi ricordate i Neri per Caso? Ecco che fine hanno fatto (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ciro, Gonzalo, Domenico, Mario, Massimo. E fino a qualche anno fa Diego, sostituito da Massimo. Non pensate che siano scomparsi i Neri per Caso. Perché sono ancora in piena attività e quest’anno spengono 25 candeline di attività. Il loro ultimo concerto risale al 2 gennaio. Protagonisti della ‘serata anni Novanta’ della discoteca Alcatraz di Milano. Un successo che resiste, è forte, magari non è costante. Ma l’amore del pubblico resta sempre lo stesso. Era il 1995 quando Pippo Baudo – e chi altri altrimenti – li presentò al Festival di Sanremo. Una gara quell’anno che si avvaleva di due bellezze italiane di primissimo livello: Anna Falchi e Claudia Koll. Tra i big vinse Giorgia con Come saprei. Ma prima toccò a loro: «Cantano i Neri per Caso». LEGGI ANCHE: Roberto Bolle superstar in TV… ma è fidanzato? E così apparirono loro. Tutti vestiti di nero. Buffi strani. Senza ... Leggi la notizia su cronacasocial

luca_lammerding : RT @Namastefa: Pima gli Africani.... La solita campagna di falsitá anti italiane di repubblica! Un giornale d'opinione e non d'informazione… - yoygiada : RT @Namastefa: Pima gli Africani.... La solita campagna di falsitá anti italiane di repubblica! Un giornale d'opinione e non d'informazione… - Namastefa : Pima gli Africani.... La solita campagna di falsitá anti italiane di repubblica! Un giornale d'opinione e non d'inf… -