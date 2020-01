Traffico Roma del 08-01-2020 ore 17:00 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E L’ANAGNINA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO FRANCIA E VIA DELLA MOSCHEA TRAFFICATA ANCHE LA VIA CASSIA SI VIAGGIA A RILENTO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO. RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA CILICIA DIREZIONE SAN GIOVANNI TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA METRO A PER LAVORI CHIUSE LE STAZIONI CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI ATTIVO UN BUS NAVETTA MA13 CHE COLLEGA LE DUE STAZIONI CHIUSE A QUELLE DI VALLE AURELIA E CIPRO. ———————– AUTORE: SILVIA SCIUBBA In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del 08-01-2020 ore 17:00 proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

