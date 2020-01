Sky: Napoli pronto al doppio colpo Lobotka-Demme, l’alternativa è Seri (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Non uno, ma ben due rinforzi a centrocampo. Secondo Sky l’operazione più vicina alla chiusura è quella che porterebbe al Napoli Diego Demme, centrocampista del Lipsia. Il Napoli ha presentato un’offerta di 12 milioni più bonus mentre l’italo-tedesco guadagnerebbe 2 milioni più 500 mila euro di bonus a stagione. Il Napoli potrebbe raddoppiare, portando al San Paolo anche Stanislav Lobotka, per il quale continua la trattativa serrata col Celta Vigo. Non c’è ancora intesa definitiva sulle cifre e così spunta un nome di “riserva”: Jean Seri, ivoriano classe 1991 di proprietà del Fulham, ma attualmente in prestito al Galatasaray. Sul calciatore, dice Sky, c’è anche il Lione, ma i contatti con il Napoli sono già avviati. L'articolo Sky: Napoli pronto al doppio colpo Lobotka-Demme, l’alternativa è Seri ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

