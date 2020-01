Sanremo 2020, Francesco Gabbani, età, fidanzata, curiosità (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tornerà in gara al prossimo settantesimo Festival di Sanremo con il brano Viceversa anche Francesco Gabbani, dopo ben due vittorie sul palco dell'Ariston e un periodo di assenza dalle scene musicali.Il cantante, nato a Carrara il 9 settembre 1982, è cresciuto in una famiglia proprietaria di un negozio di strumenti musicali, e anche per questo già alla tenera età di 4 anni ha iniziato a suonare la batteria, per passare alla chitarra a 9 anni appena compiuti. Ad oggi, Francesco Gabbani suona anche il pianoforte e il basso. Ha lavorato come fonico oltre che come tecnico di palco, ed oltre ad essere un artista a tutto tondo è anche cantautore.Sanremo 2020, Francesco Gabbani, età, fidanzata, curiosità 08 gennaio 2020 14:38. Leggi la notizia su blogo

vascorossi : 'Finalmente io' è il titolo della nuova canzone scritta x Irene Grandi?? Una vera bomba ??.. in gara al Festival di S… - fattoquotidiano : Sanremo 2020, marcia indietro della Rai: Rula Jebreal tra le dieci donne ospiti del Festival - TizianaFerrario : Dignità cercasi. Contenta x Rula e x gli spettatori del festival,ma che tristezza questa vicenda.Servizio pubblico… -