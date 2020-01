Roberta Faccani, parla di Franco Ciani suicida, “Fino a pochi giorni fa era pieno di progetti” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roberta Faccani racconta la sua amicizia e il rapporto professionale con Franco Ciani prima che lui si suicidasse L’ex marito di Anna Oxa, Franco Ciani è morto suicida in un hotel della provincia di Parma. La notizia ha sconvolto tutte le persone appartenenti al mondo della musica e della tv, ma c’è anche che racconta il suo punto di vista in merito a quello che accaduto. Infatti, Roberta Faccani ha parlato di quelli che erano gli ultimi momenti della vita dell’uomo. L’ex dei Matia Bazar ha voluto commentare la notizia dell’autore che si è suicidato in maniera inaspettata. Si è detta molto rattristata, attonita e sconcertata. La donna ha voluto anche parlare del rapporto tra i due punto dicendosi molto dispiaciuta. Roberta ha anche spiegato che in realtà, fino a qualche tempo fa l’uomo era ironico, dolce, pieno di progetti rivolti al futuro e allegro. ... Leggi la notizia su kontrokultura

