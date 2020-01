“Non fate come me”: l’ultimo sms della 15enne morta suicida nella metro di Roma (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma, 15enne si suicida sotto la metro, l’ultimo sms alle amiche: “Non fate come me” “Non fate come me”: sarebbe questo il contenuto dell’sms inviato alle sue amiche dalla 15enne morta suicida sotto la metro di Roma nella giornata di martedì 7 gennaio. La tragedia è avvenuta nella mattinata del 7 gennaio alla fermata Ponte Lungo della linea A della metro che serve la Capitale. Secondo quanto ricostruito da Il Messaggero, Alice, questo il nome dell’adolescente, prima di togliersi la vita avrebbe scritto un sms alle sue compagne di scuola: “Non fate come me, se avete bisogno di parlare con qualcuno, fatelo subito”. Poi, la 15enne avrebbe inviato un altro messaggio, questa volta audio, affermando: “Mi avvio verso una nuova vita, siete meravigliose, vi voglio bene, ciao a tutte”. La ragazza, dunque, avrebbe espresso un ... Leggi la notizia su tpi

