Napoli, Lorenzo Insigne spacca le opinioni: per Carmine Martino dovrebbe lasciare la fascia di capitano (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Lorenzo Insigne continua costantemente ad essere al centro dell’attenzione. D’altro canto, stiamo parlando del capitano del Napoli, uno degli attaccanti di riferimento, che però non segna da un mucchio di tempo. Anche negli studi di Canale 8, durante la trasmissione “Ne Parliamo il Lunedì”, il giocatore ha fatto inevitabilmente discutere. Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha anche lanciato una mezza provocazione. “C’è una pregiudizialità nei commenti su Lorenzo dal suo arrivo al Napoli, con l’Inter non ha fatto male”. Carmine Martino, invece, ha fatto una proposta: “Non incide come prima, ha commesso tanti errori. Forse lasciare la fascia potrebbe liberarlo”. Di certo questa non sarà ricordata la migliore stagione della carriera di Lorenzo Insigne. Il numero 24 azzurro sembra aver litigato con Carlo Ancelotti ed essere stato al centro della questione ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

