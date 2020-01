Milano, disabile annega in piscina durante un corso di nuoto: si indaga per omicidio colposo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per morte di Davide D., il 32enne con disabilità annegato nella piscina di via Lamennais in zona Quarto Cagnino durante una lezione di nuovo. Il pm di turno ha disposto l'autopsia e tutti gli accertamenti per fare luce sull'accaduto e individuare le eventuali responsabilità di chi avrebbe dovuto vigilare. Il giovane, orfano e affetto da una rara sindrome, era affidato a una comunità. Leggi la notizia su milano.fanpage

repubblica : Disabile annega in piscina a Milano: stava facendo un corso di nuoto, inutili i soccorsi - Corriere : Si allontana dal gruppo, disabile di 32 anni muore durante un corso in piscina - Agenzia_Ansa : #Disabile muore annegato in una #piscina a #Milano . Stava facendo un corso di #nuoto con istruttori specializzati… -