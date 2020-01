“L’uccisione di Soleimani un errore: con una sola mossa Trump ha coalizzato sunniti e sciiti contro gli Usa. E la radicalizzazione in Medio Oriente aumenterà” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Matteo Pugliese, ricercatore associato Ispi Milano Usa-Iran “Con l’uccisione di Soleimani Trump ha coalizzato sunniti e sciiti” Non è semplice comprendere la crisi in Medio Oriente scatenata dall’uccisione dal generale Soleimani. Per capire chi fosse il Generale, i motivi dell’uccisione e le conseguenze, TPI ha intervistato Matteo Pugliese, ricercatore associato all’Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale) di Milano, esperto di sicurezza internazionale, antiterrorismo e geopolitica. Pugliese, chi era il Comandante Soleimani? Soleimani era il comandante della forza d’elite Quds dei Guardiani della Rivoluzione iraniani, incaricata delle operazioni speciali all’estero. Uno degli uomini più potenti e temuti nel regime iraniano. Nella sua carriera ha ordinato feroci repressioni e attacchi alle truppe americane. Ha anche contribuito alla lotta contro i terroristi ... Leggi la notizia su tpi

