Legge 104 disabili e conto corrente intestato, come funziona per i prelievi? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Legge 104 disabili e conto corrente intestato, come funziona per i prelievi? Parliamo spesso di come aprire e gestire un conto corrente, magari per avere meno spese da affrontare. Oggi invece parliamo di un conto corrente intestato a un soggetto disabile titolare di Legge 104: come funziona nel dettaglio? Cosa serve per aprirlo e chi e come si gestisce, soprattutto in merito a versamenti e prelievi? Invero, il conto corrente intestato a un disabile non differisce molto da un C/C intestato a un soggetto non disabile, fatte ovviamente le dovute eccezioni. conto corrente base per i titolari di Legge 104 Per i soggetti disabili titolari di Legge 104 sono previste alcune agevolazioni, ma tra queste non vi sono quelle che riguardano il conto corrente. L’unico beneficio previsto riguarda la possibilità di aprire un conto corrente base, quindi a zero spese, ma solo se si percepisce un ... Leggi la notizia su termometropolitico

