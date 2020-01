Il Grande Fratello Vip 2020 nel segno di Pietro Taricone

Grande Fratello Vip : Salvo Venezano ricorda Pietro Taricone : La quarta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata all’insegna dei grandi ritorni. Hanno infatti fatto il loro ingresso nel programma Salvo Veneziano e Sergio Volpini, due concorrenti della prima edizione che a 19 anni di distanza sono pronti ad entrare per la seconda volta nella casa: i due si sono lasciati andare al ricordo del compagno Pietro Taricone. Ricordo di Pietro Taricone al Grande Fratello I due hanno varcato la porta in modo ...

Cristiano Malgioglio lancia una frecciatina agli opinionisti del Grande Fratello Vip 4? : Cristiano Malgioglio a quanto pare è sintonizzato su Canale 5 per la prima puntata di Grande Fratello Vip. L’eccentrico artista è stato opinionista nell’ultima edizione di Barbara d’Urso al fianco di Iva Zanicchi. Con un tweet su twitter il cantante si è espresso riguardo i due volti di questa edizione: Pupo e Wanda Nara. Cristiano Malgioglio e il parere riguardo gli opinionisti Cristiano Malgioglio ha sfoderato la sua ...

Angelo Sanzio si scaglia contro il Grande Fratello Vip : ecco perché : Angelo Sanzio, in occasione della prima puntata del Grande Fratello Vip, non le manda di certo a dire. Concorrente della 15esima edizione del Grande Fratello Nip condotta da Barbara d’Urso, Angelo è il Ken Italiano. Tanti interventi di chirurgia estetica per assomigliare sempre più al fidanzato di Barbie. La puntata di stasera si è aperta con una sigla celebrativa dei vent’anni del reality più longevo di sempre ma, a quanto pare, ...

Grande Fratello VIP 2020 - Serena Enardu in studio per Pago : "Finché non risolviamo - non potrà mai ricominciare a vivere" : L'avventura di Pago al Grande Fratello VIP inizia con un primo colpo di scena che inevitabilmente tocca le sue ultime vicende amorose con Serena Enardu. La coppia si è lasciata alla fine della loro recente esperienza a Temptation Island VIP pochi mesi fa, l'ex compagna del cantante è stata invitata in studio da Alfonso Signorini per parlare della travagliata storia interrotta: Punti in sospeso ce ne sono. Mi sono chiarita tanto. Dopo la bufera, ...

Antonella Elia entra al Grande Fratello Vip : Taylor Mega la prende in giro : Taylor Mega prende in giro Antonella Elia per il suo ingresso al Grande Fratello Vip Taylor Mega non dimentica. A distanza di settimane la web influencer è ancora arrabbiata con Antonella Elia, con la quale ha avuto un’accesa discussione a La repubblica delle donne in merito alle sue foto su Instagram. L’ex soubrette di Corrado […] L'articolo Antonella Elia entra al Grande Fratello Vip: Taylor Mega la prende in giro proviene da ...

Grande Fratello Vip 2020 - prima puntata in diretta – Il primo televoto è su Serena Enardu : prima puntata GF Vip 2020 Riparte il Grande Fratello Vip e qui su DavideMaggio.it scatta il primo liveblogging del 2020, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa durante la prima puntata. Grande Fratello Vip 2020: la diretta minuto per minuto della prima puntata 21.45: Con le immagini che ripercorrono i 20 anni del GF, inizia la quarta edizione vip. 21.48: Luci e musica; in ...

Grande Fratello Vip 4 è il reality show in onda su Canale 5, ogni lunedì e venerdì in prima serata (questa sera, eccezionalmente, di mercoledì), condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Pupo e Wanda Nara nel ruolo di opinionisti.

Grande Fratello Vip 2020 : come si vota : Alfonso Signorini - GF Vip 2020 Al Grande Fratello Vip 2020 i protagonisti sono sempre i concorrenti e il pubblico da casa. I primi perché animano il gioco delle nomination, lo spettatore perché in ogni puntata è chiamato a televotare. Ecco una guida pratica con tutte le modalità a disposizione per esprimere le proprie preferenze. Grande Fratello Vip 2020: le modalità per televotare Anche quest’anno il reality di Canale 5 propone un ...

Grande Fratello Vip 4 : il ricordo di Pietro Taricone : Grande Fratello Vip è partito questa sera su Canale5 con alla conduzione Alfonso Signorini accompagnato in studio dai due opinionisti Wanda Nara e Pupo. Nella puntata di stasera entreranno metà dei concorrenti: i restanti accederanno in casa venerdì durante il live in prima serata. Due quindi le puntate a settimana, con focus nel palinsesto Mediaset, diretta su Mediaset Extra e contenuti esclusivi social. In questa edizione saranno presenti in ...