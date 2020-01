Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez sorprende: ‘Mi lascerò andare in tutti i sensi’ (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ivan Gonzalez ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista è già al centro del gossip. Grande Fratello Vip: nel cast l’ex tronista Ivan Gonzalez Non era una sorpresa in fatto di poter ritrovare nel cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip alcuni volti noti di Uomini e Donne. Il reality ha da sempre “pescato” qualcuno dal dating show di Maria De Filippi. Si pensi, ad esempio, a Andrea Damante nella prima edizione, a Luca Onestini nella seconda e a Francesco Monte nella terza. Sembrava che fosse quasi certa la presenza dell’ex tronista Lorenzo Riccardi, invece, all’ultimo momento è stato ufficializzato un altro nome. Si tratta di Ivan Gonzalez. Ivan è diventato popolare in Italia dopo aver partecipato come tentatore alla prima edizione di Temptation Island Vip in cui ha ... Leggi la notizia su kontrokultura

