Grande Fratello Vip 2020, Pupo difende Pago e attacca Serena Enardu: «E' in cerca di consensi» (Di giovedì 9 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 2020, Pupo difende Pago e attacca Serena Enardu: «E' in cerca di consensi». Pago è uno dei diciannove concorrenti che è antrato nella casa del... Leggi la notizia su leggo

GrandeFratello : In diretta dalla conferenza stampa di #GFVIP sveliamo in esclusiva i nostri nuovi concorrenti: ladies and gentlemen… - QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Canale5 la quarta edizione di #GFVIP Conduce @alfosignorini, al suo fianco gli opinioni… - insopportabile : Incredibile che ancora non si sia fatto il Grande Fratello Tweet. #GFVip -