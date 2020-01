Giulia, ecco la figlia di Maria Grazia Cucinotta: 18 anni e tutta la bellezza di mamma (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Maria Grazia Cucinotta è molto attiva sui social e specialmente su Instagram, dove conta ben 334mila followers, che la riempiono di commenti affettuosi e incoraggianti e di infiniti likes. L’attrice ha ormai superato i 50 anni ma è più in forma e più bella di prima. L’attrice torna in teatro l’11 gennaio insieme a Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi. Appuntamento al Teatro Carbonetti di Broni per la seconda parte di stagione con uno spettacolo da non perdere: Figlie di E.V.A. Tre donne sull’orlo di una crisi di nervi sono legate allo stesso uomo, un politico spregiudicato, corrotto e doppiogiochista, candidato premier delle imminenti elezioni. Elvira è la sua assistente perfetta, Vicky la moglie e Antonia la ricercatrice universitaria che sta aiutando il figlio del politico a laurearsi.



