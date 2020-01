Elisa Isoardi dimentica Salvini e ritrova l’amore tra le braccia di Alessandro (Foto) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Le bella Elisa Isoardi conduttrice de La prova del cuoco sembra abbia ritrovato l’amore. Dopo la lunga e chiacchierata storia con Matteo Salvini, finita poco più di un anno fa, la bella Elisa è rimasta single per un po’. Spesso in televisione ha scherzato su questa situazione, riferendosi al fatto di non avere un compagno al suo fianco, chiara dimostrazione dell’equilibrio interiore che la conduttrice ha trovato. Ma qualcosa di nuovo bolle in pentola visto che il settimanale Chi ha pubblicato nel numero in uscita proprio oggi una Foto che la mostra sorridente e felice abbracciata ad un uomo. Secondo quanto riportato dal giornale diretto da Alfonso Signorini l’uomo in questione si chiama Alessandro e sarebbe un imprenditore molto conosciuto. La storia tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini Come detto in precedenza, Elisa Isoardi è stata fidanzata per diverso tempo con ... Leggi la notizia su kontrokultura

