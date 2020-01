Che fine ha fatto Fabio Testi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Fabio Testi è uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, in partenza l’8 gennaio 2020. Nato a Peschiera del Garda nell’agosto del 1941, Testi ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cinema nel 1966 come controfigura nel capolavoro di Sergio Leone Il Buono, Il Brutto e il Cattivo. In possesso del diploma di geometra e laureato in Architettura, Fabio Testi ha prestato il suo volto anche a diversi spot pubblicitari. Con alle spalle un percorso di studi all’Accademia di Arte Drammatica, Testi è diventato noto al grande pubblico grazie al film Il Giardino dei Finzi Contini, capolavoro di Vittorio De Sica premiato nel 1972 con l’Oscar al miglior film straniero (in questa pellicola ha interpretato il ruolo di Giampiero Malnate). Co-protagonista con Charlotte Rampling del film Addio Fratello Crudele – pellicola diretta da Giuseppe ... Leggi la notizia su dilei

