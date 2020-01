Ces 2020, che cosa (non) ha detto Ivanka Trump nel suo intervento (Di mercoledì 8 gennaio 2020) (Foto: Bridget Bennett/Bloomberg via Getty Images) Ivanka Trump è apparsa in quello che è stato e sarà sicuramente il keynote più atteso del Ces 2020 a fianco del ceo e presidente dell’associazione che organizza il congresso, Gary Shapiro. Alle ore 23 italiane, la consigliera presidenziale nonché figlia dell’uomo più potente degli Stati Uniti ha parlato ai 1000 presenti di come la Casa Bianca stia organizzando il futuro del lavoro, sulle strategie per riqualificare il settore professionale, creando apprendistati e sviluppando programmi di istruzione di alto livello. Di sicuro la prima sorpresa è stata registrata non appena Ivanka è apparsa e si è seduta alla sinistra del leader della Consumer Electronics Association: viste le aspettative, ci si aspettavano fischi e ululati e invece la platea popolata soprattutto da stampa tech ha accolto in modo molto garbato la first ... Leggi la notizia su wired

beppe_grillo : L’industria tecnologica si sta preparando per il più grande evento che è partito oggi e proseguirà fino al 10 genna… - HDblog : RT @HDblog: Sony presenta la nuova gamma di Android TV LCD Ultra HD e 8K - kscicciu : CES 2020: il PC pieghevole Intel Horseshoe Bend -