Carlos Ghosn - "Contro di me un complotto della Nissan e della procura" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Duro e lungo j'accuse di Carlos Ghosn davanti a una folta platea di giornalisti: nel corso dell'attesa conferenza stampa organizzata a Beirut dopo la fuga dal Giappone, l'ex manager si è protratto per oltre un'ora in un monologo denso di strali Contro la Nissan e la giustizia giapponese, accusate di aver "orchestrato un complotto" Contro la sua persona pur di rimuoverlo da tutti i suoi incarichi. L'attacco al costruttore e alle autorità. I dirigenti della Casa di Yokohama sono stati, inoltre, accusati esplicitamente di "collusione" con le autorità giudiziarie per avere condotto "una campagna di persecuzione" nei suoi confronti. Persecuzione che è diventata una delle ragioni che lo hanno spinto alla fuga. Ghosn non ha voluto illustrare dettagli relativi al suo viaggio dal Giappone al Libano, ma ha comunque spiegato motivi che lo hanno indotto a ... Leggi la notizia su quattroruote

