Antonio Zequila sul Grande Fratello Vip svela: “Lo eviterò come la peste” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) GF Vip anticipazioni: Antonio Zequila svela cosa eviterà di fare nella casa Antonio Zequila, dopo aver frequentato i salotti televisivi di Barbara d’Urso, è pronto a ritornare sul piccolo schermo e lo fa in Grande stile, scegliendo di prendere parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Per l’occasione, l’attore ha rilasciato una breve intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dove ha rivelato in anteprima cosa eviterà di fare all’interno della casa più spiata d’Italia. Detesto pulire i bagni usati dagli altri, è la cosa che più odio nelle faccende domestiche. All’interno della casa lo eviterò come la peste ha confidato Antonio Zequila prima del Grande Fratello Vip. Anticipazioni Grande Fratello Vip, Antonio Zequila ammette: “Vorrei fare un film con Sorrentino” Antonio Zequila ha alte aspettative su questa nuova ... Leggi la notizia su lanostratv

robertodaroma : @triomedusa Ma voi Antonio Zequila concorrente a Colpo Grosso mica ve lo ricordate!!!! - SimoRacca84 : Mi giungono notizie frammentarie dall'Italia riguardo la presenza al #GFVIP tra gli altri di Antonio Zequila, Sergi… - chiara56543176 : Antonella elia antonio zequila e pasquale laricchia siamo apposto 3 con la lite facile ?? -