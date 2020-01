Tennis, Lorenzo Sonego si arrende in tre set a Laslo Djere e viene subito eliminato dal torneo ATP 250 di Doha (Di martedì 7 gennaio 2020) Inizia male il 2020 di Lorenzo Sonego, che viene sconfitto in tre set da Laslo Djere e viene dunque eliminato al primo turno del torneo ATP 250 di Doha. Sul cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex della capitale qatariota, il numero 51 della classifica mondiale si arrende al serbo per 6-1 3-6 6-2 in un’ora e cinquantasei minuti di gioco. È Djere dunque ad accedere agli ottavi di finale, dove se la vedrà con il vincente della sfida tra Marco Cecchinato e Pierre-Hugues Herbert, in programma questa sera. Il match comincia in salita per il ventiquattrenne torinese, che viene messo subito in grossa difficoltà sul turno di battuta e, dopo aver annullato tre palle break, è costretto ad arrendersi e concedere al serbo un prezioso vantaggio. La situazione si fa ancora più critica nel terzo game dell’incontro, in cui Djere domina sul servizio di Sonego e ... Leggi la notizia su oasport

