Smog a Lucca | stop a caminetti e veicoli inquinanti fino al 13 gennaio

Visto il verificarsi di altri superamenti del livello di criticità della qualità dell'aria e le previsioni di ulteriori sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili dovuti anche alle condizioni meteo favorevoli all'accumulo degli inquinanti nell'atmosfera, i Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo a tutela della salute dei cittadini, hanno prorogato l'ordinanza relativa alla circolazione dei veicoli e al riscaldamento domestico, inizialmente valida dal 3 al 7 gennaio, fino a lunedì 13 gennaio compreso. Per ulteriori sei giorni consecutivi, 24 ore su 24, non si potranno accendere gli impianti domestici di riscaldamento alimentati a legna, come i caminetti, salvo che rappresentino l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione. Il divieto non riguarda le stufe a pellet e gli impianti ad alto rendimento termico.

