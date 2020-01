Sci alpino | Coppa del Mondo Madonna di Campiglio 2020 | programma | orari | tv e streaming

Sci alpino - i convocati dell’Italia per Madonna di Campiglio 2020 : Alex Vinatzer cerca una nuova impresa : Dopo lo slalom speciale di Zagabria, che ha visto il podio di Alex Vinatzer, la Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa in Italia, precisamente a Madonna di Campiglio, dove mercoledì 8 gennaio è in programma un altro slalom speciale, con entrambe le manche in notturna, alle ore 17.45 ed alle ore 20.45. Sono nove i convocati dell’Italia, e tra di loro figura anche Federico Liberatore, vincitore quest’oggi dello slalom di Coppa Europa: ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia a Madonna di Campiglio. Dalla Valanga Azzurra - fino ai successi di Tomba e Rocca : Tutto è pronto per uno degli appuntamenti più importanti della Coppa del Mondo di sci alpino. Il Circo Bianco, infatti, è pronto per la tappa di Madonna di Campiglio, con il suo slalom in notturna di mercoledì 8 gennaio. Si tratta di una delle piste più belle e difficili di tutto il panorama internazionale, la celeberrima 3-Tre. Su questo pendio si sono scritte pagine di storia importanti di questo sport. Andiamo, quindi, a ripassare con la ...

Sci alpino - Coppa Europa 2020 : Federico Liberatore fa suo lo slalom di Vaujany : Federico Liberatore si è aggiudicato lo slalom di Vaujany (Francia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2020. Il nostro portacolori ha chiuso con il tempo complessivo di 1:44.85 con il terzo crono nella prima discesa in 55.09, quindi il migliore nella seconda in 49.76, andando a scalzare dalla vetta il norvegese Atle Lie McGrath che si ferma, quindi, a 21 centesimi dalla vittoria. Completa il podio il tedesco Julian Rauchfuss a 23 ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2020 : la discesa femminile cancellata a Val d’Isère sarà recuperata a Bansko. Il nuovo programma : Giungono novità importanti per quanto concerne la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Ebbene, è stata decisa la data nella quale sarà recuperata la discesa originariamente in programma a Val d’Isère il 21 dicembre e cancellata per le infauste condizioni meteorologiche. Le abbondanti nevicate nella zona transalpina, infatti, obbligarono l’organizzazione a prendere questa decisione. La prova di velocità pura si terrà ...

Sci alpino - il calendario delle gare della settimana 6-12 gennaio. Orari - tv - programma Campiglio - Adelboden e Altenmarkt : Sarà una settimana particolarmente ricca di eventi quella che ci attende per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2020. Si inizierà mercoledì sera con lo slalom maschile in notturna di Madonna di Campiglio, quindi si passerà al fine settimana con gli uomini di scena ad Adelboden (in Svizzera) per altre due prove tecniche, un gigante e uno slalom, mentre le donne saranno impegnate nel weekend di Altenmarkt in Austria con una discesa ...

Sci alpino - i promossi e i rimandati del fine settimana. Vlhova e Noel vincono - ma alle loro spalle spiccano diversi atleti : Il weekend di Zagabria ci ha regalato due gare intense e spunti a non finire. Le vittorie di Petra Vlhova e Clemente Noel non sono passare inosservate, come diverse prove di atleti che si sono classificati alle loro spalle, taluni decisamente sorprendenti. Andiamo, quindi, ad analizzare nel dettaglio le prestazioni dei protagonisti che escono a testa alta dal fine settimana croato e chi, invece, devono rivedere alcune cose. I promossi Petra ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Adelboden 2020 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa nel weekend in una delle località storiche del Circo Bianco. Si gareggia ad Adelboden, dove in programma ci sono un gigante ed uno slalom. Spazio ancora alle discipline tecniche con il duello a distanza tra il francese Alexis Pinturault e il norvegese Henrik Kristoffersen, entrambi vogliosi di riscattare la brutta prestazione di Zagabria. In casa Italia fari puntati soprattutto sullo slalom, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Altenmarkt 2020 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo lo slalom di Zagabria, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino si sposta in Austria ad Altenmarkt dove in programma ci saranno un super-G (sabato) ed una combinata (domenica). Grande attesa in casa Italia, soprattutto per la prova di supergigante dove Sofia Goggia e Federica Brignone si presentano tra le principali favorite per la vittoria finale. Nell’ultima gara stagione di super-G è arrivata una fantastica doppietta azzurra, con ...

Calendario Sci alpino Madonna di Campiglio 2020 : data - programma - orari e tv : Appena è stato messo in archivio lo slalom di Zagabria (Croazia) disputato ieri, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020 propone in questa settimana un’altra prova tra i pali stretti. Mercoledì 8 gennaio, infatti, sarà tempo di un appuntamento di capitale importanza, e non solo perchè si disputerà sulle nevi italiche. I protagonisti del Circo Bianco, infatti, saranno di scena nello splendido slalom in notturna di Madonna di ...

Sci alpino : a Zagabria sboccia definitivamente Alex Vinatzer. Segnali di futuro da Martina Peterlini : Zagabria si conferma località molto amata dallo sci italiano e anche l’ultimo weekend ne è stata una prova. In campo maschile sboccia definitivamente la stella di Alex Vinatzer, che, alla sua prima volta in Top-10, fa bottino pieno, prendendosi anche il primo podio della carriera. Un fantastico terzo posto che deve essere il trampolino di lancio per un percorso da grande protagonista tra i rapid gates. Segnali anche al femminile, dove ...

Sci alpino - World Entry List slalom : Vinatzer risale al 19° posto - Moelgg undicesimo. Classifica decisiva per i pettorali : Sono state aggiornate le World Entry List di sci alpino dopo lo slalom di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo andata in scena nella giornata odierna sul pendio della capitale croata. Clement Noel ha vinto la gara ed è balzato al secondo posto alle spalle dell’austriaco Marcel Hirscher che però si è ritirato al termine della passata stagione, a tallonare il transalpino ci sono il norvegese Henrik Kristoffersen e l’altro ...

Sci alpino - con Vinatzer Italia competitiva in quasi tutte le specialità. Resta il tallone d’Achille del gigante : Due vittorie, due secondi posti, due terze piazze: questo è il bottino dell’Italia maschile nella prima parte della Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. Dominik Paris ha piazzato la doppietta in discesa a Bormio dopo le due piazze d’onore a Lake Louise (sempre in discesa e in superG), Stefano Gross è stato terzo nello slalom della Val d’Isere, oggi Alex Vinatzer ha conquistato il primo podio in carriera brillando nel ...

Sci alpino - l’Italia rinasce in slalom con la cura-Theolier. Esplode Vinatzer - Maurberger in ascesa. E Moelgg… : Il primo traguardo di rilievo della Nazionale azzurra di slalom in questa Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino, è stato centrato ad aprile. No, non è un refuso. Ci stiamo riferendo al momento in cui Jacques Theolier, l’esperto tecnico francese, ha sancito il suo rientro alla corte del presidente federale Flavio Roda, al posto di Alessandro Serra. Il contratto triennale siglato è una polizza assicurativa non di poco conto per la nostra ...