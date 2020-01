Sanremo 2020, Rula Jebreal ci sarà, il cast annunciato il 14 gennaio (Di martedì 7 gennaio 2020) "Nel corso della riunione di aggiornamento sulla 70esima edizione del Festival di Sanremo, tenutasi oggi con la Direttrice di Rai1 Teresa De Santis e l’Amministratore delegato Fabrizio Salini, è stato confermato il cast di ospiti proposto dal Direttore artistico Amadeus che sarà presentato nel corso della conferenza stampa del prossimo 14 gennaio". Recita così il comunicato stampa diffuso dalla Rai oggi pomeriggio, col quale sembra dare conto di un accordo raggiunto tra direzione artistica di Sanremo 2020 e tv pubblica. Secondo indiscrezioni giornalistiche - quindi la notizia non è ancora ufficiale, anche se è praticamente certa - la Rai ha dato l'ok per l'ospitata di Rula Jebreal, che sembrava essere saltata (tra le polemiche e le accuse di censura). La giornalista, che secondo il sito Affari italiani, è rappresentata da Lucio Presta, manager anche di Amadeus, darà vita ad un ... Leggi la notizia su blogo

