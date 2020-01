Salvini e la risposta a Rula Jebreal “Non mi occupo di vallette o di conduttori. A Sanremo possono fare anche un comizio di Renzi, Saviano e Bertinotti, ma gli italiani non cambiano idea” (Di martedì 7 gennaio 2020) La giornalista Rula Jebreal ha voluto spiegare quali sono secondo lei i motivi che le hanno impedito di essere accanto a Amadeus sul palco di Sanremo. Secondo Jebreal è stata fatta pressione sui vertici Rai da qualcuno d’importante del centrodestra, in qualcuno vicino a Matteo Salvini, per impedire che la giornalista salisse sul palco dell’Ariston. Rula Jebreal ha detto che : “Qualcuno si è spaventato che venisse offerta una ribalta a italiani nuovi, a persone diverse come me che appartengono a un’Italia inclusiva, tollerante, aperta al mondo, impegnata in missioni di dialogo e di pace”. Matteo Salvini tirato personalmente in ballo sulla questione del veto alla giornalista Rula Jebreal di salire sul palco di Sanremo è stato molto chiaro: “Di tutto mi occupo fuorché di conduttori e di vallette di Sanremo. Penso che sia il Festival della canzone ... Leggi la notizia su baritalianews

