Parasite, Joker e The Irishman nella top 10 dei Cahiers du Cinéma del 2019 (Di martedì 7 gennaio 2020) Parasite, Joker e The Irishman tra i dieci migliori film del 2019 secondo la rivista francese specializzata Cahiers du Cinéma. I Cahiers du Cinéma hanno svelato la loro top 10 dei migliori film del 2019 inserendo titoli come il coreano Parasite, Joker e The Irishman. Al primo posto della classifica svetta, però, una scelta decisamente anticommerciale, The Image Book del veterano Jean-Luc Godard, che proprio nei Cahiers inizio la sua carriera di critico negli anni '50 per poi passare dietro la macchina da presa. A sorpresa, i Cahier inseriscono al nono posto il sottovalutato Il corriere - The Mule di Clint Eastwood, che segue Joker di Todd Phillips, ottavo. Parasite svetta in seconda posizione seguito da un'altra scelta sorprendente, Synonyms ... Leggi la notizia su movieplayer

robertachellini : RT @RollingStoneita: Per il premio al miglior film se la dovranno vedere con 'The Irishman', 'Parasite' e '1917' #BAFTA2020 #7gennaio htt… - 56Factory : RT @RollingStoneita: Per il premio al miglior film se la dovranno vedere con 'The Irishman', 'Parasite' e '1917' #BAFTA2020 #7gennaio htt… -