Nasce l’attaccante Marco Simone – 7 gennaio 1969 – VIDEO

Il 7 gennaio 1969, a Castellana, Nasce Marco Simone, uno dei protagonisti dell'epoca d'oro del Milan di Berlusconi Marco Simone è un giocatore di cui non si parla molto, che tuttavia a suo modo ha svolto un ruolo da protagonista negli anni d'oro del Milan durante la presidenza di Berlusconi. Nasce il 7 gennaio 1969 a Castellana, vicino a Varese. Attaccante dotato di ottima tecnica, rapido nello stretto e glaciale sotto porta, agiva sia da prima che da seconda punta, ruolo quest'ultimo tuttavia molto più adatto alle sue caratteristiche fisiche. Esordi e trionfi al Milan Simone esordisce in Serie A l'11 gennaio 1987 con la maglia del Como, cui seguirà una stagione in prestito in C1 che vivrà da protagonista. Tornato alla casa madre, giocherà l'intera stagione e le buone prestazione offerte attireranno l'attenzione del

