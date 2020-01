Napoli, Carmine Sgambati (ex Dema) aderisce al partito di Renzi (Di martedì 7 gennaio 2020) Venerdì 10 gennaio alle 11,30 nella sede del Consiglio comunale di via Verdi sarà ufficializzata in conferenza stampa l’adesione del consigliere comunale di Napoli Carmine Sgambati a Italia Viva. Saranno presenti anche il deputato campano di Iv Gennaro Migliore e il coordinatore del partito di Matteo Renzi, Ettore Rosato. Sgambati è il primo consigliere comunale di Napoli ad aver aderito al partito dell’ex presidente del Consiglio. Eletto nel 2016 con la lista Dema, il movimento fondato dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris, si era di recente allontanato dal gruppo di maggioranza Agorà aderendo al Misto. L'articolo Napoli, Carmine Sgambati (ex Dema) aderisce al partito di Renzi proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

