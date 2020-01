Mara Venier, terremoto in vista: per lei potrebbe cambiare tutto (Di martedì 7 gennaio 2020) Si scatenano le voci del TV Mercato con molti nomi importanti che potrebbero passare dalla rete di Stato a quelle private: al momento la trattativa più interessante riguarda zia Mara sponsorizzata da Maria De Filippi. Mara convocata da Maria Il riscontro non straordinario con cui il pubblico ha premiato “La porta dei Sogni”, l’ultimo … L'articolo Mara Venier, terremoto in vista: per lei potrebbe cambiare tutto proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

RaiUno : Una mamma scrive a Mara Venier e chiede di realizzare il sogno della figlia... Il resto lo avete lo avete visto su… - ilvolo : Hey #IlVolovers ci vediamo questa sera a “La Porta dei Sogni” su @RaiUno insieme alla mitica Mara Venier! #IlVolo - RaiUno : Stasera #3gennaio ultimo appuntamento con Mara Venier e #LaPortaDeiSogni! Ospiti di puntata @ilvolo, Lino Banfi, i… -