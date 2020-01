M5S: scappa anche il deputato Cappellani, Nesci espulsa? (Di martedì 7 gennaio 2020) Il Movimento 5 Stelle continua a perdere i pezzi con una media quotidiana impressionante. Da qui a fine mese Luigi Di Maio avrà ancora parlamentari a disposizione? Il deputato catanese Santi Cappellani, indietro con le rendicontazioni e le restituzioni, se ne va nel gruppo Misto dopo aver annunciato di essere disponibile a restituire parte dello stipendio. Il deputato siciliano si era detto disponibile ma “tecnicamente impossibilitato” a caricare i bonifici sulla piattaforma appositamente deputata dal partito fondato da Grillo e Casaleggio.“Mi sono dimenticato la password, mi era già capitato lo scorso anno e ora non riesco ad accedere alle pagine che servono per caricare i bonifici”, aveva dichiarato al quotidiano La Sicilia il deputato Santi Cappellani. Dopo poche ore, però, l’annuncio: lascia il Movimento 5 Stelle. “Non avrebbe senso rimanere in una squadra in cui non ci si ... Leggi la notizia su blogo

