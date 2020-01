L’ok del Parlamento al governo più a sinistra della storia della Spagna (Di martedì 7 gennaio 2020) Pedro Sanchez ha ottenuto il voto favorevole del Parlamento per tornare nuovamente primo ministro. Sanchez ha ottenuto l’investitura con 167 voti a favore, 165 contrari e 18 astensioni. Lo riporta El Pais. Sanchez, che ora sarà in grado di formare un governo di coalizione senza precedenti con la sinistra radicale di Podemos, ha ottenuto 167 voti favorevoli dai deputati, mentre 165 hanno votato contro di lui e 18 si sono astenuti. L’ok del Parlamento al governo più a sinistra della storia della Spagna Sanchez ha stretto un patto “progressista” di coalizione con la sinistra radicale Podemos per un’ambiziosa agenda che prevede più tasse per i redditi alti, un forte aumento del salario minimo e il ripristino dei diritti dei lavoratori ridotti nel 2012 dalla riforma dell’allora governo conservatore di Mariano Rajoy. A questo patto si aggiungono accordi con ... Leggi la notizia su nextquotidiano

