LIVE Italia-Usa, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Travaglia-Fritz 7-6 (3) 2.1, l’azzurro vince il primo set. A seguire Fognini-Isner (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Travaglia, seconda a 201 km/h dell’azzurro che non ha timori nel tirare e poi chiudere con il dritto. 40-0 Servizio vincente di Travaglia, non è un ace ma poco ci manca. 30-0 Travaglia non si ferma più, cinque ace di fila! 15-0 Ancora ace di Travaglia, sono quattro di fila. 2-2 Gran prima centrale a 226 km/h, Fritz tiene il servizio. 40-15 Doppio fallo di Fritz. 40-0 Cerca il pallonetto in corsa Travaglia, senza esito positivo. 30-0 Sbaglia con il dritto Travaglia. 15-0 Servizio e dritto di Fritz 2-1 Travaglia, tredicesimo ace. L’azzurro non ha fatto praticamente giocare Fritz in questo game. 40-0 Dodicesimo ace di Travaglia. 30-0 Undicesimo ace di Travaglia. 15-0 Bel rovescio lungolinea di Travaglia. 1-1 Tiene in maniera non semplice la battuta Fritz. 40-30 Primo ace del set per Fritz. 30-30 Fritz vuole chiudere con il ... Leggi la notizia su oasport

