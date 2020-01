Libia,Di Maio:oggi summit straordinario

straordinario sulla Libia, oggi a Bruxelles: lo annuncia via social il ministro degli Esteri Di Maio, che è in partenza. Con l'Italia, al summit con l'Alto rappresentante Ue Borrell partecipano Francia, Germania,Gran Bretagna. "La situazione sul terreno è molto delicata-scrive Di Maio-ma ciò non significa che l'Ue debba restare immobile. Continuiamo tutti a ritenere che non ci sia soluzione militare e ne discuteremo oggi. Come Italia abbiamo ottenuto che al Consiglio Affari esteri venerdì si parli oltre che di Iran anche di Libia"(Di martedì 7 gennaio 2020) Verticesullaa Bruxelles: lo annuncia via social il ministro degli Esteri Di, che è in partenza. Con l'Italia, alcon l'Alto rappresentante Ue Borrell partecipano Francia, Germania,Gran Bretagna. "La situazione sul terreno è molto delicata-scrive Di-ma ciò non significa che l'Ue debba restare immobile. Continuiamo tutti a ritenere che non ci sia soluzione militare e ne discuteremo. Come Italia abbiamo ottenuto che al Consiglio Affari esteri venerdì si parli oltre che di Iran anche di"(Di martedì 7 gennaio 2020)

