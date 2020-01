Lavoro 2020: Bartolini (BRT) assume impiegati (Di martedì 7 gennaio 2020) L’azienda è alla ricerca di Diplomati e Laureati da inserire nelle filiali in tutta Italia Con l’inizio del 2020 il gruppo Bartolini-BRT, corriere veloce e affidabile specializzato nella consegna di diverse tipologie di spedizioni e nella fornitura di servizi logistici di supporto alla distribuzione delle merci, assume diplomati e laureati da inserire presso le 180 filiali presenti su tutto il territorio nazionale. Le assunzioni riguardano soprattutto impiegati Operativi, che dovranno svolgere tutte le mansioni di ufficio relative alla filiale tra le quali bollettazione, gestione cassa, gestione delle spedizioni e risolvere i problemi riguardanti le spedizioni, soddisfacendo le richieste telefoniche dei clienti; Supervisori Operativi, che dovranno supportare il responsabile del reparto in orario pomeridiano-serale nell’attività di gestione delle merci in partenza e nelle ... Leggi la notizia su ildenaro

