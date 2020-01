Festival di Sanremo, via libera della Rai a Rula Jebreal come ospite (Di martedì 7 gennaio 2020) Rula Jebreal sarà presente al Festival di Sanremo come ospite. Secondo quanto riferito dall’Ansa, la Rai ha dato il via libera alla presenza della giornalista, al centro delle polemiche politiche nei giorni scorsi. In un incontro avvenuto oggi, martedì 7 gennaio, tra l'amministratore delegato Fabrizio Salini, il direttore di Rai1 Teresa De Santis e il direttore artistico e conduttore Amadeus, sono stati approvati il progetto del Festival e la lista degli ospiti proposta dallo stesso Amadeus. La giornalista dovrebbe intervenire sul palco dell'Ariston con un suo monologo sulla violenza contro le donne (CHI SONO I BIG IN GARA - ANCHE PAVONE E TOSCA ALL'ARISTON). Le polemiche Nelle scorse settimane sembrava arrivato un no, dai vertici Rai, alla proposta di Amadeus di invitare Jebreal. Poi ha preso corpo il dietrofront: si conferma la presenza della giornalista palestinese con cittadinanza ... Leggi la notizia su tg24.sky

