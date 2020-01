Calciomercato Inter, emissari a Lisbona per visionare Acuna (Di martedì 7 gennaio 2020) Calciomercato Inter, la società ha inviato alcuni emissari a Lisbona per attenzionare Marcos Acuna dello Sporting Dopo la vittoria di ieri contro il Napoli e il ritrovato primato in classifica l‘Inter continua a lavorare sul mercato in entrata. Ai neroazzurri Interessa anche Marcos Acuna argentino in forze allo Sporting Lisbona. Come riporta il Corriere dello Sport la scorsa domenica la società ha inviato alcuni emissari per studiare ancor più da vicino il giocatore. Il club portoghese vorrebbe 20 milioni di euro per il classe 1991, l’Inter invece pare voler andare oltre i 15 con la formula del prestito con diritto di riscatto. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

