Avengers: Endgame, una foto riassume tutte le inquadrature del lato B di Captain America! (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Una battuta in Avengers: Endgame ha dato il via all'ironia legata al lato B di Captain America e una foto mostra tutte le inquadrature in cui appare. Avengers: Endgame ha dato vita a innumerevoli battute e meme sul lato B di Captain America e ora su Reddit è apparso un fotomontaggio in cui vengono riportate tutte le inquadrature specifiche in cui appare il fondoschiena del supereroe interpretato da Chris Evans. La battuta pronunciata da Ant-Man nel cinecomic diretto dai fratelli Russo ha scatenato numerose battute sul lato B più famoso d'America e l'attore è stato al centro dell'ironia anche dei suoi colleghi. Sul sito Reddit l'utente isaidwhatisaidok ha ora proposto un interessante riassunto visivo di Avengers: Endgame che contiene tutte le 54 inquadrature in cui appare questo ... Leggi la notizia su movieplayer

