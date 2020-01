Tris Inter con Lukaku e Lautaro, Napoli ko 3-1 (Di martedì 7 gennaio 2020) Napoli, 6 gen. (Adnkronos) – L’Inter risponde alla Juventus, va a vincere a Napoli per 3-1 e torna in vetta alla classifica a 45 punti insieme ai bianconeri. Gli azzurri invece, reduci dal successo col Sassuolo, non riescono a trovare la continuità richiesta da Gattuso per tornare nella lotta europea e restano a 24 punti. A decidere la gara una doppietta di Romelu Lukaku, nella prima frazione di gara, e un gol di Lautaro Martinez nella ripresa. Due conclusioni di sinistro dell’attaccante belga, il secondo con la complicità di Meret, e un tocco ravvicinato di Lautaro regalano a Conte i tre punti. Non è basta al Napoli il gol di Milik sul finale di primo tempo.Gattuso per l’occasione schiera un 4-3-3 con Callejon, Milik e Insigne in attacco, mentre a centrocampo ci sono Allan, Ruiz e Zielinski, con Hysaj e Mario Rui sugli esterni con Di Lorenzo e Manolas ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

cronachecampane : Napoli ko, tris Inter, tanti errori spianano la strada a Lukaku e Lautaro - infoitsport : Napoli-Inter 1-3 Diretta Lautaro segna il tris - UgoBaroni : RT @RaiSport: ?? Tris #Inter al San Paolo Leggi la notizia ?? -