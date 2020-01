Rapunzel esiste: ecco la donna con i capelli più lunghi del mondo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Essere una donna con i capelli lunghi, lunghi lunghi. Ma lunghi, lunghi lunghi. E ancora lunghi, lunghi lunghi. Più lunghi di quel che potete pensare. È quel che trasforma in un oggetto di notizia da mandare in giro come un fenomeno da baraccone Alena Kravchenko, 34 anni, ucraina, che con i suoi capelli lunghi un metro e 80 centimetri, certificati, è diventata la beniamina delle bambine, sicuramente strapagata, per essere una sorta di Rapunzel umana. Già, Rapunzel, o Raperonzolo, come abbiamo imparato a conoscerla dalla feavole dei fratelli Grimm. Quella ragazza che venne rinchiusa dal padre in una torre per proteggerla dai maschi invadenti e a cui crebbero i capelli talmente tanto che divennero strumento per permettere al suo innamorato di salire sulla torre e riconquistarla dopo tanti anni. Certo, essere una Rapunzel umana è sempre meglio di essere un Ken o una Barbie umana, come ... Leggi la notizia su cronacasocial

