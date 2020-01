RABIOT: «Il mio futuro sarà sicuramente alla Juve» – VIDEO (Di lunedì 6 gennaio 2020) Adrien RABIOT ha parlato in zona mista dopo la bella vittoria ottenuta all’Allianz Stadium contro il Cagliari (-Dal nostro inviato all’Allianz Stadium) Adrien RABIOT ha parlato in zona mista al termine del match vinto dai bianconeri contro il Cagliari grazie alla tripletta di Ronaldo e il gol di Higuain. Le sue parole. «È vero che il 2019 è stato un anno molto buono per me, ho lavorato molto, sono approdato alla Juventus e credo che questa 2020 possa essere positivo: sto bene fisicamente, seguo il lavoro che ci fa fare il mister e qui mi trovo bene». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

