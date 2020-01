Per il director di Star Wars Jedi: Fallen Order: "I giochi Live Service non hanno eliminato i fan del single-player" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Secondo il director di Star Wars Jedi: Fallen Order, Stig Asmussen, la popolarità dei giochi Live Service, ovvero dei giochi come servizi, non ha cannibalizzato il mercato single-player, la quale può contare una fan-base ancora viva e pulsante.Ecco quanto dichiarato da Asmussen in un'intervista al Los Angeles Times, mentre si discuteva del successo di Fallen Order e di come il mercato si stia progressivamente allontanando dai giochi single-player:"Nel 2014, non credo che ritenessimo gli action-adventure single-player una specie in via d'estinzione. È stata una cosa che è accaduta mentre stavamo lavorando al gioco. C'è stata una rapida diffusione nelle esperienze gaming Service-based dove gli utenti potevano continuare a giocare più e più volte. Ma siamo rimasti fedeli a noi stessi. Questo era il gioco che volevamo creare. Credo che i giochi come servizi abbiano allargato il mercato, ma ... Leggi la notizia su eurogamer

