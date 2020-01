Opta: record Milik, 7 gol in meno di 10 presenze (Di lunedì 6 gennaio 2020) Le statistiche non servono a vincere le partite, ma restituiscono comunque la misura di un campione come Arkadius Milik che, nonostante il periodo di difficoltà del Napoli e anche suo personale per gli infortuni di questo avvio di stagione, è riuscito a mettere a segno 7 reti. Un record secondo quanto riporta Opta dato l’esiguo numero di presenze collezionate dal polacco, il che significa che ha una straordinaria media 7 – Fra i giocatori dei cinque maggiori campionati europei in corso con almeno sette reti messe a segno, Arkadiusz #Milik è l’unico che ha disputato meno di 10 presenze. Distruttivo.#NapoliInter pic.twitter.com/GxdzoUR88V — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 6, 2020 L'articolo Opta: record Milik, 7 gol in meno di 10 presenze ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

