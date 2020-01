Nvidia al CES 2020 con ASUS ROG Swift 360, il primo display G-SYNC a 360 Hz pensato per gli eSport (Di lunedì 6 gennaio 2020) Nel mondo dei tornei di gaming e dei giochi competitivi, dove pochi millisecondi possono fare la differenza tra vittoria e sconfitta, Nvidia presenta oggi nuovi display G-SYNC con una frequenza di aggiornamento di 360Hz, offrendo agli appassionati di Esports e ai giocatori professionisti i display di gioco più veloci mai realizzati. A 360Hz, i frame di gioco vengono visualizzati una volta ogni 2,8 ms, fino a 6 volte più veloce rispetto ai display egli schermi TV da gioco tradizionali. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Durante il CES2020, Nvidia e ASUS presentano il primo display G-SYNC con 360Hz al mondo - l'ASUS ROG Swift 360. Il display, che sarà disponibile entro la fine dell'anno, si abbina perfettamente a GeForce® RTX®, le GPU di gioco più veloci al mondo, per offrire la migliore esperienza di gioco per i titoli competitivi. La vertiginosa crescita del mondo degli ... Leggi la notizia su eurogamer

