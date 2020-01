Napoli-Inter in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni (6 gennaio) (Di lunedì 6 gennaio 2020) oggi lunedì 6 gennaio si gioca Napoli-Inter, match valido per la diciottesima giornata della Serie A 2020 di calcio. Il campionato torna a essere grande protagonista dopo la breve sosta in concomitanza con le festività natalizie e il nuovo anno, l’Epifania ci regala un incontro di cartello che si preannuncia particolarmente intenso, appassionante e avvincente. Allo Stadio San Paolo andrà in scena una partita di cruciale importanza per la classifica generale e il cui esito potrebbe essere determinante per molti sviluppi futuri. L’Inter scenderà in campo conoscendo il risultato della Juventus che nel pomeriggio avrà affrontato il Cagliari, i nerazzurri dovranno dunque rispondere ai bianconeri con cui stanno duellando per la conquista dello scudetto. Il Napoli staziona invece in ottava posizione e ha un bisogno disperato di punti per continuare a inseguire una già quasi ... Leggi la notizia su oasport

