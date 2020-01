Napoli-Inter 1-3, le pagelle di CalcioWeb: tutti in piedi di fronte alla LuLa, Manolas ‘assist’ prezioso (Di lunedì 6 gennaio 2020) Napoli-Inter, le pagelle di CalcioWeb – L’Inter vince con i gol di Lautaro e Lukaku. Scontato ormai, si direbbe. Questo il copione di gran parte delle sfide giocate dai nerazzurri. Napoli non pervenuto, autolesionista e meritatamente sconfitto. Si sperava nel passo avanti dopo il ritorno alla vittoria prima delle feste, ma la compagine di Gattuso torna indietro. 1-3 il risultato finale del San Paolo, di seguito le pagelle della nostra redazione. Napoli Meret 4 – Mani bucate e non solo… Hysaj 5 – Si vede poco. (80′ Lozano sv) Manolas 3.5 – Si ricorda improvvisamente di essersi preso al fantacalcio e decide così di fare +1, imitando la mossa di Klavan questo pomeriggio: assist prezioso. Di Lorenzo 5.5 – Si impegna ma può fare ben poco. Mario Rui 5.5 – Aveva previsto che Meret non fosse in giornata e al terzo minuto decide di ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

