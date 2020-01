Lega: Romano, ‘a Livorno inventate aggressioni inesistenti? si faccia chiarezza’ (Di lunedì 6 gennaio 2020) Roma, 6 gen. (Adnkronos) – “Nel pasticcio della Lega livornese (ben ricostruito da Alessandro Di Maria su Repubblica Firenze) restano alcune domande molto pesanti. La destra toscana sta provando a montare artificialmente un clima di tensione politica in vista delle elezioni regionali? Lo scrive su facebook il deputato livornese del Pd, Andrea Romano, pubblicando l’articolo apparso oggi su Repubblica Firenze in cui vengono ricostruiti alcuni fatti che riguarderebbero il consigliere comunale della Lega di Livorno, Alessandro Perini, la leghista Susanna Ceccardi, e altri deputati della Lega.“I vertici della Lega stanno incoraggiando consiglieri e militanti a denunciare aggressioni inesistenti? La Lega ha deciso di usare il fantasma della violenza politica per provare a risalire i sondaggi, incapace com’è di fare proposte per il futuro della Regione? Su ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

caneargo : RT @AdrianoGizzi: Ve lo dico da romano de Roma (anzi: di Ròma ladròna), con una certa esperienza di battaglie perse: convincere i meridiona… - antcampan : RT @avvocatorinaldi: Sessista al consigliere #Lega per aver detto 'diligenza del buon padre di famiglia'???? Quindi è sessista tutto il co… - Chiara58015306 : RT @avvocatorinaldi: Sessista al consigliere #Lega per aver detto 'diligenza del buon padre di famiglia'???? Quindi è sessista tutto il co… -