Juventus Cagliari Streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta (Di lunedì 6 gennaio 2020) Juventus Cagliari Streaming – La Juventus di Maurizio Sarri, che divide con l’Inter la vetta della classifica di Serie A, sfida il Cagliari rivelazione di Rolando Maran nel primo impegno ufficiale del 2020 di Serie A. Tra i pali Szczesny con Cuadrado, Bonucci e Alex Sandro in difesa. De ligt sembra in vantaggio su Demiral. A centrocampo Pjanic e Matuidi insieme a Rabiot che prenderà il posto dello squalificato Bentancur. In attacco diverse soluzioni. Sarri pensa al tridente ma al momento Ramsey è in vantaggio per il ruolo da trequartista mentre in attacco spazio a Dybala e Ronaldo. Douglas Costa e Bernardeschi invece partiranno dalla panchina. Juventus Cagliari formazioni Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lu. Pellegrini; ... Leggi la notizia su juvedipendenza

