Joaquin Phoenix, fuoriclasse dal talento puro. Non solo Joker: “Recitare mi ha rapito la vita” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Dal tormento all’estasi. Joaquin Phoenix è finito sul tetto del mondo e ha vinto il Golden Globe. Grazie al Joker interpretato per Todd Phillips è balzato in quelle orbite spaziotemporali che Hollywood regala ai fuoriclasse maledetti. Troppo oltre il suo Joker, troppo devastante e devastato quel pagliaccio triste e vessato che ribalta le convenzioni sociali inneggiando alla ribellione. All’ombra e al capezzale del fratello maggiore River sembrava destinato Joaquin. In quel tumulto di famiglia girovaga e hippie che a cavallo degli anni sessanta/settanta attraversò rapida praterie americane e centroamericane (Joaquin nacque nel 1974 mentre erano a Portorico). Che film è la vita. Rain, Summer, Liberty, e ancora River e Jodean, fratelli e sorelle che sembrano arrivare come folletti colorati dai boschi e non da un trilocale con patio e garage attiguo. Joaquin è forse quello più ombroso e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

