Iraq, l’esercito statunitense annuncia riposizionamento in vista del ritiro delle truppe (Di lunedì 6 gennaio 2020) Attraverso una lettera inviata al numero due del comando militare iracheno, l’esercito statunitense ha comunicato il «riposizionamento nei prossimi giorni e nelle prossime settimane» delle forze della coalizione anti-Isis. Lo riferisce l’agenzia Afp. L’obiettivo ultimo, si legge nella lettera, sarebbe quello di «ritirarsi dall’Iraq in modo sicuro ed efficace». A confermare la veridicità della missiva firmata dal generale William H. Seely sarebbero stati due ufficiali militari, uno americano e uno iracheno. «Rispettiamo la vostra decisione sovrana che ordina la nostra partenza», si legge nella lettera. Una decisione che arriva a seguito del voto del Parlamento iracheno e che ha esortato il Governo a espellere le truppe straniere dall’Iraq, a seguito dell’assassinio del generale iraniano Qassem Soleimani e di uno dei vertici delle milizie sciite ... Leggi la notizia su open.online

