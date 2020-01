Il Ken Umano Rodrigo Alves diventa Roddy: adesso è Barbie (Di lunedì 6 gennaio 2020) Immaginiamo che la sua prima volta da Roddy sarà in uno dei programmi di Barbara d’Urso ma per il momento, Rodrigo Alves ha parlato delle sue ultime decisioni sui social e in diverse interviste rilasciare in questi giorni. Rodrigo, famoso in tutto il mondo per le sue operazioni fatte per diventare il Ken Umano, ha tirato fuori dal cilindro un altro colpi di scena. Non esiste infatti più Ken: adesso vuole diventare Barbie e per questo motivo, da qualche giorno, ha anche annunciato che vivrà la sua vita da donna e che sarà per tutti Roddy. IL KEN Umano adesso diventa Barbie: ECCO Roddy Rodrigo o meglio Roddy, nelle ultime ore ha raccontato suo social quella che è stata la sua decisione: “Oggi 5 gennaio 2020 sono nata nuovamente. Grazie a tutti quelli che hanno supportato questo processo di transizione. Da Ken Umano ora sono una Barbie. Dentro mi sono sempre ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

