Il falso video della morte di Soleimani ripreso da un drone (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il 5 gennaio 2020 in un articolo dell’Huffpost dal titolo «La morte di Soleimani in diretta» viene riportato un video che mostrerebbe l’uccisione del generale iraniano. Un video che, secondo quanto riporta l’Huffpost, «circola sui social media arabi». Tuttavia, dalle immagini pubblicate nello stesso articolo risulta strano che la strada filmata e fotografata sia la stessa. Una delle immagini pubblicate dall’Huffpost che riguardano il luogo del raid Se notiamo, nelle foto pubblicate si vedono degli alberi, non ci sono edifici o muri, si tratta dunque di un luogo aperto rispetto a quello stretto del video. Il tuo browser non supporta il tag iframe Il confronto con le foto Il video non combacia con le altre foto circolate in questi giorni e pubblicate da Open. I punti che non combaciano tra video e foto. Ecco, infatti, il confronto tra ... Leggi la notizia su open.online

falso video Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : falso video